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Время

Режиссер:М. Найт Шьямалан
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:М. Найт Шьямалан, Пьер Леви, Фредерик Питерс
В ролях:Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Бёрд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Эмбет Дэвидц, Элайза Сканлен
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
22 июля
20:50 (от 120 р.)
23 июля
20:50 (от 120 р.)
24 июля
20:50 (от 150 р.)
25 июля
20:50 (от 150 р.)
26 июля
20:50 (от 120 р.)
27 июля
20:50 (от 120 р.)
28 июля
20:50 (от 120 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 23 июля
12:50 (400 р.)
17:40 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
22:20 (1000 р.)
c 24 по 25 июля
12:55 (600 р.)
17:40 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
22:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 22 по 23 июля
12:00 (300 р.)
14:20 (450 р.)
16:40 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:20 (700 р.)
23:45 (250 р.)
c 24 по 25 июля
12:00 (450 р.)
14:20 (700 р.)
16:40 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:20 (700 р.)
23:45 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 22 по 23 июля
10:40 (150 р.)
15:00 (300 р.)
c 24 по 25 июля
10:45 (200 р.)
15:00 (300 р.)

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