Время
Режиссер:М. Найт Шьямалан
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:М. Найт Шьямалан, Пьер Леви, Фредерик Питерс
В ролях:Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Бёрд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Эмбет Дэвидц, Элайза Сканлен
Музыка:Тревор Гурекис
В ролях:Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Бёрд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Эмбет Дэвидц, Элайза Сканлен
Музыка:Тревор Гурекис
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2021
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