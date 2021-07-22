Время

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Семья отправляется в отпуск на тропический остров. Отдохнув всего пару часов на уединенном пляже, они обнаруживают, что повзрослели на несколько лет, а вся жизнь теперь — это один день.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: М. Найт Шьямалан, Пьер Леви, Фредерик Питерс

В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Руфус Сьюэлл, Кен Люн, Никки Амука-Бёрд, Эбби Ли, Аарон Пьер, Алекс Вулф, Эмбет Дэвидц, Элайза Сканлен

Музыка: Тревор Гурекис