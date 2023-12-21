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Вредная Привычка

Режиссер:Митрий Семенов-Алейников
Жанры: Комедия.

Вася с Батей прожили в деревне всю жизнь. Но один не потушенный бычок нерадивого Бати оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии, они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки — фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. И, конечно же, найти свою любовь.

Сценарий:Анна-Лиза Техменева
В ролях:Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Дмитрий Хрусталев, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Елизавета Шукова, Андрей Пынзару
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:21 декабря 2023
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15:30 (330)
22:40 (380)
30 декабря
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