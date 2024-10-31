Возвращение попугая Кеши

Режиссер: Олег Асадулин

Жанры: Комедия, Семейный.

В руках у Митяя, школьного учителя географии из Сочи, оказывается не просто говорящий, а умный попугай из древнего рода. Его зовут Иннокентий — или просто Кеша для своих. Попугай оказывается у Митяя в сложный момент жизни — его девушка Лера ставит отношения на паузу. Она хочет роскошной жизни, а Митяй не может ей этого обеспечить. Зато может попугай. Точнее, он может «прокачать» Митяя так, чтобы тот начал много зарабатывать. Новые друзья заключают договор — Кеша поможет вернуть Митяю Леру, а Митяй поможет попугаю найти и вернуть его возлюбленную попугаиху, с которой их когда-то давно разлучили.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Константин Трофимов

В ролях: Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Ирина Безряднова, Марк Юсеф, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов, Алиса Руденко, Наталья Потапова, Наталья Коренная

Музыка: DJ Грув