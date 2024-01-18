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Воздух

Режиссер:Алексей Герман мл.
Жанры: Драма, История, Военный.

Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.

Продолжительность:151 мин
Сценарий:Елена Киселёва, Алексей Герман мл.
В ролях:Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Полина Дудкина, Петр Логачев, Филипп Дьячков
Музыка:Андрей Суротдинов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:18 января 2024
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c 29 по 30 января
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