Воздух

Режиссер: Алексей Герман мл.

Жанры: Драма, История, Военный.

Великая Отечественная война. В СССР идут тяжелые бои, немецкая армия наступает. В смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц. Все они — юные, необстрелянные и сперва не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится трудно в мужском мире, но они день за днем в череде воздушных схваток доказывают, что они не хуже мужчин.

Продолжительность: 151 мин

Сценарий: Елена Киселёва, Алексей Герман мл.

В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Полина Дудкина, Петр Логачев, Филипп Дьячков

Музыка: Андрей Суротдинов