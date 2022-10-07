Восставший из ада

Режиссер: Дэвид Брукнер

Жанры: Ужасы.

Райли борется с алкогольной зависимостью и живёт за счёт брата. Однажды, поддавшись на уговоры бойфренда, предложившего взломать неохраняемый контейнер, в котором скорее всего содержится что-то ценное, девушка вместе с ним проникает в хранилище и находит там странную головоломку, похожую на кубик Рубика. Вещица зачаровывает Райли, она начинает крутить её части, не подозревая, что таким образом можно вызвать сенобитов — ужасающих существ с садистскими наклонностями из другого измерения.

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Бен Коллинз, Люк Петровски, Дэвид С. Гойер

В ролях: Одесса Эзайон, Джеми Клейтон, Адам Фэйзон, Дрю Старки, Брэндон Флинн, Ифа Хайндс, Джейсон Лилз, Yinka Olorunnife, Селина Ло, Zachary Hing

Музыка: Бен Ловетт