Воспоминания о Марни
Режиссер:Хиромаса Ёнэбаяси
Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация.
12-летняя Анна — замкнутая и необщительная девочка. У неё нет друзей, и единственная её отдушина — это рисование. Из-за слабого здоровья Анну отправляют на лето в небольшой городок на Хоккайдо. Там она встречает Марни — девочку, живущую в большом богатом доме на отмели. Постепенно они становятся хорошими друзьями.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Кэйко Нива, Масаси Андо, Хиромаса Ёнэбаяси
В ролях:Сара Такацуки, Касуми Аримура, Нанако Мацусима, Сусуму Тэрадзима, Тосиэ Нэгиси, Рёко Морияма, Кадзуко Ёсиюки, Хитоми Куроки, Юко Каида, Хироюки Морисаки
Музыка:Такацугу Мурамацу
В ролях:Сара Такацуки, Касуми Аримура, Нанако Мацусима, Сусуму Тэрадзима, Тосиэ Нэгиси, Рёко Морияма, Кадзуко Ёсиюки, Хитоми Куроки, Юко Каида, Хироюки Морисаки
Музыка:Такацугу Мурамацу
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2022
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