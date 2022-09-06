Воспоминания о Марни

Режиссер: Хиромаса Ёнэбаяси

Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация.

12-летняя Анна — замкнутая и необщительная девочка. У неё нет друзей, и единственная её отдушина — это рисование. Из-за слабого здоровья Анну отправляют на лето в небольшой городок на Хоккайдо. Там она встречает Марни — девочку, живущую в большом богатом доме на отмели. Постепенно они становятся хорошими друзьями.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Кэйко Нива, Масаси Андо, Хиромаса Ёнэбаяси

В ролях: Сара Такацуки, Касуми Аримура, Нанако Мацусима, Сусуму Тэрадзима, Тосиэ Нэгиси, Рёко Морияма, Кадзуко Ёсиюки, Хитоми Куроки, Юко Каида, Хироюки Морисаки

Музыка: Такацугу Мурамацу