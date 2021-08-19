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Воспоминания

Режиссер:Лиза Джой
Жанры: Фантастика, Мелодрама, Триллер, Детектив.

Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Лиза Джой
Музыка:Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 августа 2021
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 20 по 22 августа
22:15 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 22 августа
20:30 (320 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 22 августа
14:30 (800 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
20 августа
20:30 (от 150 р.)
c 21 по 22 августа
20:30 (от 180 р.)
c 23 по 25 августа
20:30 (от 150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
20 августа
20:30 (от 130 р.)
c 21 по 22 августа
20:30 (от 160 р.)
23 августа
20:30 (от 130 р.)
24 августа
20:30 (от 150 р.)
25 августа
20:30 (от 130 р.)

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