Воспоминания
Режиссер:Лиза Джой
Жанры: Фантастика, Мелодрама, Триллер, Детектив.
Жанры: Фантастика, Мелодрама, Триллер, Детектив.
Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Лиза Джой
Музыка:Рамин Джавади
Музыка:Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 августа 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:19 августа 2021
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