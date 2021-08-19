Воспоминания

Режиссер: Лиза Джой

Жанры: Фантастика, Мелодрама, Триллер, Детектив.

Недалёкое будущее, Майами почти полностью ушёл под воду из-за глобального потепления. Частный детектив Ник Баннистер с помощью специальной технологии выискивает в человеческой памяти нужные моменты, чтобы заказчик мог заново пережить прошлое и вспомнить что-то важное. Однажды на пороге его офиса появляется клиентка с простой просьбой: она забыла, где оставила ключи. Обычная сессия превращается в полноценный роман, пока в один день женщина не исчезает без следа.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Лиза Джой

Музыка: Рамин Джавади