Восемь сотен
Режиссер:Гуань Ху
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.
26 октября 1937 года, Японо-китайская война. 400 солдат из 524-го полка 88-й дивизии Народно-революционной армии Китая четыре дня и четыре ночи ведут оборону склада Сыхан в Шанхае от многократно превосходящих сил Императорской армии Японии. А в это время на другом берегу реки Суджоу идёт мирная жизнь — обычные граждане и представители иностранных государств наблюдают за самым настоящим театром военных действий.
Продолжительность:147 мин
Сценарий:Гуань Ху, Гэ Жуй, Чжао Дунлин
В ролях:Ван Цяньюань, Цзян У, Хуан Чжичжун, Чжан Цзюнъи, Охо Оу, Чжан И, Ду Чунь, Вижен Вэй, Чжан Юхао, Тан Исинь
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс, Эндрю Кавчински
В ролях:Ван Цяньюань, Цзян У, Хуан Чжичжун, Чжан Цзюнъи, Охо Оу, Чжан И, Ду Чунь, Вижен Вэй, Чжан Юхао, Тан Исинь
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс, Эндрю Кавчински
Производство:Китай
Ограничения:18+
Дата релиза:06 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:06 мая 2021
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