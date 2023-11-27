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Вонка

Режиссер:Пол Кинг
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Мюзикл, Семейный.

Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье. Фильм (116 мин.) демонстрируется в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед ироничным короткометражным анимационным фильмом «Дубак» (7 мин.).

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Саймон Фарнэби, Пол Кинг, Роальд Даль
В ролях:Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн, Кигэн-Майкл Ки, Пэтерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Мэтью Бэйнтон, Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон, Оливия Колман
Музыка:Джоби Тэлбот
Производство:США
Ограничения:12
Дата релиза:27 ноября 2023
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ГалактикаЗал Askona
31 декабря
10:20
12:35
14:50

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