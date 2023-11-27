Вонка Режиссер: Пол Кинг

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Мюзикл, Семейный. Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье. Фильм (116 мин.) демонстрируется в рамках бесплатного предсеансового обслуживания перед ироничным короткометражным анимационным фильмом «Дубак» (7 мин.). Продолжительность: 116 мин Сценарий: Саймон Фарнэби, Пол Кинг, Роальд Даль

В ролях: Тимоти Шаламе, Колин О’Брайэн, Кала Лэйн, Кигэн-Майкл Ки, Пэтерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Мэтью Бэйнтон, Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон, Оливия Колман

Музыка: Джоби Тэлбот Производство: США

Ограничения: 12

Дата релиза: 27 ноября 2023

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