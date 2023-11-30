Волшебное приключение Да Винчи
Режиссер:Джим Капобьянко, Пьер-Люк Гранжон
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.
Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джим Капобьянко
В ролях:Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Мэтт Берри, Аарон Хеффернан, Натали Паламидес, Крис Гордон, Бен Стрэнахен, Джим Капобьянко, Готье Батту
Музыка:Алекс Мэндел
В ролях:Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Мэтт Берри, Аарон Хеффернан, Натали Паламидес, Крис Гордон, Бен Стрэнахен, Джим Капобьянко, Готье Батту
Музыка:Алекс Мэндел
Производство:Франция, США, Ирландия
Ограничения:0+
Дата релиза:30 ноября 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:30 ноября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!