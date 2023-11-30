Волшебное приключение Да Винчи

Режиссер: Джим Капобьянко, Пьер-Люк Гранжон

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Джим Капобьянко

В ролях: Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Мэтт Берри, Аарон Хеффернан, Натали Паламидес, Крис Гордон, Бен Стрэнахен, Джим Капобьянко, Готье Батту

Музыка: Алекс Мэндел