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Волшебное приключение Да Винчи

Режиссер:Джим Капобьянко, Пьер-Люк Гранжон
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация.

Художник и изобретатель Леонардо покидает Италию, чтобы присоединиться к французскому двору, где он сможет свободно экспериментировать, придумывать механизмы мощных машин и летающих аппаратов и изучать человеческое тело и его возможности. Вместе с отважной принцессой Маргаритой Да Винчи пытается понять, в чем смысл жизни.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Джим Капобьянко
В ролях:Стивен Фрай, Дейзи Ридли, Марион Котийяр, Мэтт Берри, Аарон Хеффернан, Натали Паламидес, Крис Гордон, Бен Стрэнахен, Джим Капобьянко, Готье Батту
Музыка:Алекс Мэндел
Производство:Франция, США, Ирландия
Ограничения:0+
Дата релиза:30 ноября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 2 по 3 декабря
14:35 (330)
4 декабря
14:35 (150)
c 5 по 6 декабря
14:35 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 2 по 3 декабря
11:45 (350)
c 4 по 6 декабря
11:45 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 2 по 3 декабря
11:45 (350)

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