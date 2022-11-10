Волшебники
Режиссер:Ренат Давлетьяров
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
13-летний московский школьник Артем обнаруживает в школьном шкафчике таинственный коробок спичек, которые, как выясняется, способны исполнять любые желания. Выдумщик Артем не упускает шанс стать настоящим волшебником и дает волю своей безудержной фантазии. Ломается спичка, - и по московскому бульвару шествует слон. Ломается другая, - и вся улица против своей воли отплясывает безумный танец. Позже Тема знакомится с загадочной Девочкой-волшебницей, которая и подбросила ему коробок. Вместе они парят в усеянном звездами небе, без акваланга спускаются на морское дно, путешествуют по мирам фантазий и воспоминаний… Теме открываются поистине бескрайние возможности спичек. Однако у всего есть своя цена.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Александр Топурия, Юрий Коротков, Ренат Давлетьяров
В ролях:Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина, Любовь Шевченко, Ислам Абдуллин, Артем Кошман, Андрей Шалагинов, Сергей Карасевич
Музыка:Павел Есенин, Роман Волознев
В ролях:Яков Трескунов, Ева Тимуш, Александр Яценко, Тамара Саксина, Ангелина Стречина, Любовь Шевченко, Ислам Абдуллин, Артем Кошман, Андрей Шалагинов, Сергей Карасевич
Музыка:Павел Есенин, Роман Волознев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:10 ноября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:10 ноября 2022
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