Вокруг света за 80 дней
Режиссер:Самуэль Турно
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джерри Суоллоу, Дэвид Мишель, Жюль Верн
В ролях:Damien Frette, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель
Музыка:Норберт Гилберт
В ролях:Damien Frette, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель
Музыка:Норберт Гилберт
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:09 сентября 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:09 сентября 2021
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