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Вокруг света за 80 дней

Режиссер:Самуэль Турно
Жанры: Анимация.

Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Джерри Суоллоу, Дэвид Мишель, Жюль Верн
В ролях:Damien Frette, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель
Музыка:Норберт Гилберт
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:09 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 9 по 10 сентября
13:50 (от 130 р.)
11 сентября
13:15 (от 160 р.)
12 сентября
12:55 (от 160 р.)
13 сентября
13:30 (от 130 р.)
14 сентября
12:55 (от 150 р.)
15 сентября
12:55 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 9 по 10 сентября
11:45 (от 130 р.)
11 сентября
11:45 (от 160 р.)
12 сентября
11:10 (от 160 р.)
13 сентября
11:50 (от 130 р.)
14 сентября
11:10 (от 150 р.)
15 сентября
11:10 (от 130 р.)

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