Вокруг света за 80 дней

Режиссер: Самуэль Турно

Жанры: Анимация.

Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари – обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Джерри Суоллоу, Дэвид Мишель, Жюль Верн

В ролях: Damien Frette, Жюльен Крампон, Кэйси Чейз, Селин Ронте, Вероник Огеро, Эммануэль Гариджо, Гэбриел Ле Дозе, Серж Биаван, Мишель Арагоне, Грегори Кидель

Музыка: Норберт Гилберт