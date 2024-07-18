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Водитель-олигарх

Режиссер:Алексей Пиманов
Жанры: Комедия.

Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он сын олигарха, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Для развлечения Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Когда он внезапно становится наследником огромного состояния, бизнес-партнер его отца Антон предлагает ему заманчивый спор, от которого Тимур не в силах отказаться, не зная, что это решение станет судьбоносным.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Алексей Пиманов, Олег Пресняков, Владимир Пресняков
В ролях:Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Николай Евстафьев, Игорь Сигаев, Анна Фроловцева
Музыка:Олег Воляндо, Игорь Бабаев
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
21 июля
18:05 (550)
22:00 (550)
c 22 по 24 июля
18:05 (450)
22:00 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
21 июля
13:15 (350)
16:50 (420)
20:40 (420)
c 22 по 24 июля
13:15 (300)
16:50 (300)
20:40 (370)

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