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Воображаемые друзья

Режиссер:Джон Красински
Жанры: Комедия, Драма, Фэнтези, Анимация, Семейный.

Девочка неожиданно обнаруживает в себе необычные способности. Она может погружаться в мир выдуманных когда-то детьми воображаемых друзей, которые остались позади, когда их настоящие друзья выросли.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Джон Красински
В ролях:Кэйли Флеминг, Райан Рейнольдс, Джон Красински, Фиона Шоу, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет мл., Алан С. Ким, Лиза Колон-Зайас, Бобби Мойнахан
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США, Канада
Дата релиза:07 мая 2024
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Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №8
c 30 мая по 2 июня
11:10
15:05
17:10

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