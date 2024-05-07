Воображаемые друзья Режиссер: Джон Красински

Жанры: Комедия, Драма, Фэнтези, Анимация, Семейный. Девочка неожиданно обнаруживает в себе необычные способности. Она может погружаться в мир выдуманных когда-то детьми воображаемых друзей, которые остались позади, когда их настоящие друзья выросли. Продолжительность: 104 мин Сценарий: Джон Красински

В ролях: Кэйли Флеминг, Райан Рейнольдс, Джон Красински, Фиона Шоу, Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Луис Госсет мл., Алан С. Ким, Лиза Колон-Зайас, Бобби Мойнахан

Музыка: Майкл Джаккино Производство: США, Канада

Дата релиза: 07 мая 2024

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