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Внебрачные связи

Режиссер:Арно Деплешен
Жанры: Драма.

Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему в офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся, говорят обо всем на свете и занимаются сексом.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Арно Деплешен, Джули Пейр, Филип Рот
В ролях:Леа Сейду, Дени Подалидес, Эммануэль Дево, Анук Гринбер, Ребекка Мардер, Мадалина Константин, Миглен Миртчев, Саадиа Бентайеб, Андре Умански, Геннадий Фомин
Музыка:Грегуар Хецель
Производство:Франция
Ограничения:16+
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