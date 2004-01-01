Внебрачные связи

Режиссер: Арно Деплешен

Жанры: Драма.

Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему в офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся, говорят обо всем на свете и занимаются сексом.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Арно Деплешен, Джули Пейр, Филип Рот

В ролях: Леа Сейду, Дени Подалидес, Эммануэль Дево, Анук Гринбер, Ребекка Мардер, Мадалина Константин, Миглен Миртчев, Саадиа Бентайеб, Андре Умански, Геннадий Фомин

Музыка: Грегуар Хецель