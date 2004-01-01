Внебрачные связи
Режиссер:Арно Деплешен
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Известный американский писатель Филип живет с женой в Лондоне. Кроме того, к нему в офис регулярно приходит любовница. Они ссорятся, мирятся, говорят обо всем на свете и занимаются сексом.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Арно Деплешен, Джули Пейр, Филип Рот
В ролях:Леа Сейду, Дени Подалидес, Эммануэль Дево, Анук Гринбер, Ребекка Мардер, Мадалина Константин, Миглен Миртчев, Саадиа Бентайеб, Андре Умански, Геннадий Фомин
Музыка:Грегуар Хецель
В ролях:Леа Сейду, Дени Подалидес, Эммануэль Дево, Анук Гринбер, Ребекка Мардер, Мадалина Константин, Миглен Миртчев, Саадиа Бентайеб, Андре Умански, Геннадий Фомин
Музыка:Грегуар Хецель
Производство:Франция
Ограничения:16+
Ограничения:16+
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