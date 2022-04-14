Вне закона (оригинальная версия с субтитрами)

Режиссер: Джим Джармуш

Жанры: Комедия, Драма, Криминал.

В камере луизианской тюрьмы встречаются трое. Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром». Джек — мелкий сутенер, которого подставил конкурент. И Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и Боб предлагает устроить побег…

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Джим Джармуш

В ролях: Том Уэйтс, Джон Лури, Роберто Бениньи, Николетта Браски, Эллен Баркин, Билли Нил Рокетс Редглэр, Вернел Багнерис, Тимотея, Эл.Си. Дрейн

Музыка: Джон Лури