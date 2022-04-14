Вне закона (оригинальная версия с субтитрами)
Режиссер:Джим Джармуш
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.
Жанры: Комедия, Драма, Криминал.
В камере луизианской тюрьмы встречаются трое. Зак — незадачливый радиодиджей, ввязавшийся в сомнительную аферу с угнанным «Ягуаром». Джек — мелкий сутенер, которого подставил конкурент. И Боб — едва говорящий по-английски и словно взявшийся из ниоткуда итальянец, убивший человека бильярдным шаром. Между ними завязывается странная дружба, и Боб предлагает устроить побег…
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Джим Джармуш
В ролях:Том Уэйтс, Джон Лури, Роберто Бениньи, Николетта Браски, Эллен Баркин, Билли Нил Рокетс Редглэр, Вернел Багнерис, Тимотея, Эл.Си. Дрейн
Музыка:Джон Лури
В ролях:Том Уэйтс, Джон Лури, Роберто Бениньи, Николетта Браски, Эллен Баркин, Билли Нил Рокетс Редглэр, Вернел Багнерис, Тимотея, Эл.Си. Дрейн
Музыка:Джон Лури
Производство:США, Германия (ФРГ)
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!