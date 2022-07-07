Влюблённые в небо
Режиссер:Масаки Татибана
Жанры: Мелодрама, Анимация, Спорт.
Жанры: Мелодрама, Анимация, Спорт.
В школе Тамаки Цуру была страстно увлечена волейболом, но сейчас все поменялось. После поступления в колледж больше всего на свете ей хочется романтики. Новое увлечение находит ее само. Случай приводит ее в университетский клуб планеристов, где она находит новых друзей. Смогут ли эти ребята, влюбленные в небо, преодолеть темные облака впереди и вырваться в чистое голубое небо?
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Масаки Татибана, Нацуко Такахаси, Кана Одзава
В ролях:Маю Хотта, Дзюнъя Эноки, Нобунага Симадзаки
В ролях:Маю Хотта, Дзюнъя Эноки, Нобунага Симадзаки
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:07 июля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:07 июля 2022
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