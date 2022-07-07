Влюблённые в небо

Режиссер: Масаки Татибана

Жанры: Мелодрама, Анимация, Спорт.

В школе Тамаки Цуру была страстно увлечена волейболом, но сейчас все поменялось. После поступления в колледж больше всего на свете ей хочется романтики. Новое увлечение находит ее само. Случай приводит ее в университетский клуб планеристов, где она находит новых друзей. Смогут ли эти ребята, влюбленные в небо, преодолеть темные облака впереди и вырваться в чистое голубое небо?

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Масаки Татибана, Нацуко Такахаси, Кана Одзава

В ролях: Маю Хотта, Дзюнъя Эноки, Нобунага Симадзаки

