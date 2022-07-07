159424

Влюблённые в небо

Режиссер:Масаки Татибана
Жанры: Мелодрама, Анимация, Спорт.

В школе Тамаки Цуру была страстно увлечена волейболом, но сейчас все поменялось. После поступления в колледж больше всего на свете ей хочется романтики. Новое увлечение находит ее само. Случай приводит ее в университетский клуб планеристов, где она находит новых друзей. Смогут ли эти ребята, влюбленные в небо, преодолеть темные облака впереди и вырваться в чистое голубое небо?

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Масаки Татибана, Нацуко Такахаси, Кана Одзава
В ролях:Маю Хотта, Дзюнъя Эноки, Нобунага Симадзаки
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:07 июля 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 7 по 8 июля
17:40 (300)
c 9 по 10 июля
17:40 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 7 по 8 июля
16:15 (от 160 р.)
c 9 по 10 июля
14:15 (от 190 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?