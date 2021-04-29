Властелин колец: Возвращение короля
Режиссер:Питер Джексон
Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.
Повелитель сил тьмы Саурон направляет свою бесчисленную армию под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия.
Продолжительность:201 мин
Сценарий:Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Стивен Синклер
В ролях:Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Иэн Маккеллен, Орландо Блум, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Энди Серкис, Миранда Отто, Бернард Хилл
Музыка:Говард Шор
В ролях:Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Иэн Маккеллен, Орландо Блум, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Энди Серкис, Миранда Отто, Бернард Хилл
Музыка:Говард Шор
Производство:Новая Зеландия, США
Ограничения:12+
Дата релиза:29 апреля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:29 апреля 2021
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