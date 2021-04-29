Властелин колец: Возвращение короля

Режиссер: Питер Джексон

Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.

Повелитель сил тьмы Саурон направляет свою бесчисленную армию под стены Минас-Тирита, крепости Последней Надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить две крохотные фигурки — хоббитов, приближающихся к Роковой Горе, где им предстоит уничтожить Кольцо Всевластия.

Продолжительность: 201 мин

Сценарий: Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Стивен Синклер

В ролях: Элайджа Вуд, Вигго Мортенсен, Шон Эстин, Иэн Маккеллен, Орландо Блум, Доминик Монахэн, Билли Бойд, Энди Серкис, Миранда Отто, Бернард Хилл

Музыка: Говард Шор