Властелин колец: Две крепости

Режиссер: Питер Джексон

Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

Продолжительность: 179 мин

Сценарий: Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Стивен Синклер

В ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Лив Тайлер, Шон Эстин, Кейт Бланшетт, Джон Рис-Дэвис, Бернард Хилл, Кристофер Ли, Билли Бойд

Музыка: Говард Шор