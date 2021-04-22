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Властелин колец: Две крепости

Режиссер:Питер Джексон
Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.

Братство распалось, но Кольцо Всевластья должно быть уничтожено. Фродо и Сэм вынуждены доверить свои жизни Голлуму, который взялся провести их к вратам Мордора. Громадная армия Сарумана приближается: члены братства и их союзники готовы принять бой. Битва за Средиземье продолжается.

Продолжительность:179 мин
Сценарий:Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Стивен Синклер
В ролях:Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Вигго Мортенсен, Лив Тайлер, Шон Эстин, Кейт Бланшетт, Джон Рис-Дэвис, Бернард Хилл, Кристофер Ли, Билли Бойд
Музыка:Говард Шор
Производство:Новая Зеландия, США
Ограничения:12+
Дата релиза:22 апреля 2021
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