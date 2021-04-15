Властелин колец: Братство кольца

Режиссер: Питер Джексон

Жанры: Драма, Фэнтези, Приключения.

Сказания о Средиземье — это хроника Великой войны за Кольцо, длившейся не одну тысячу лет. Тот, кто владел Кольцом, получал неограниченную власть, но был обязан служить злу.

Тихая деревня, где живут хоббиты. Придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, волшебник Гэндальф начинает вести разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо племяннику Фродо, чтобы тот отнёс его к Роковой Горе и уничтожил.

Продолжительность: 178 мин

Сценарий: Фрэн Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон

В ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккеллен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Джон Рис-Дэвис, Орландо Блум, Шон Бин, Иэн Холм

Музыка: Говард Шор