Виво Режиссер: Кирк де Микко, Брэндон Джеффордс

Жанры: Анимация. Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для своей возлюбленной Марты. Продолжительность: 95 мин Сценарий: Кирк де Микко, Киара Алегрия Хьюдс, Питер Барсоккини

В ролях: Лин-Мануэль Миранда, Инаирали Симо, Зои Салдана, Хуан Де Маркос Гонзалез, Брайан Тайри Генри, Глория Эстефан, Майкл Рукер, Николь Байер, Кэти Лоус, Оливия Трухильо

Музыка: Алекс Лакамуар, Лин-Мануэль Миранда Производство: США



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