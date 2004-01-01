Виво
Режиссер:Кирк де Микко, Брэндон Джеффордс
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Кинкажу Виво отправляется в незабываемое путешествие, чтобы исполнить песню, написанную его хозяином Андресом для своей возлюбленной Марты.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Кирк де Микко, Киара Алегрия Хьюдс, Питер Барсоккини
В ролях:Лин-Мануэль Миранда, Инаирали Симо, Зои Салдана, Хуан Де Маркос Гонзалез, Брайан Тайри Генри, Глория Эстефан, Майкл Рукер, Николь Байер, Кэти Лоус, Оливия Трухильо
Музыка:Алекс Лакамуар, Лин-Мануэль Миранда
В ролях:Лин-Мануэль Миранда, Инаирали Симо, Зои Салдана, Хуан Де Маркос Гонзалез, Брайан Тайри Генри, Глория Эстефан, Майкл Рукер, Николь Байер, Кэти Лоус, Оливия Трухильо
Музыка:Алекс Лакамуар, Лин-Мануэль Миранда
Производство:США
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