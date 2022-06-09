Виридиана (оригинальная версия с субтитрами)

Режиссер: Луис Бунюэль

Жанры: Драма.

Дядя Виридианы, обеспечивший своей племяннице обучение, очень хочет видеть её в своём замке до того, как она пострижётся в монахини. На самом деле дядя давно влюблён в свою племянницу. Эта страсть так потрясает Виридиану, что она принимает решение не возвращаться в монастырь.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Хулио Алехандро, Луис Бунюэль, Бенито Перес Гальдос

В ролях: Сильвия Пиналь, Франсиско Рабаль, Фернандо Рей, Хосе Кальво, Маргарита Лосано, Хосе Мануэль Мартин, Виктория Дзинни, Луис Эредия, Хоакин Роа, Лола Гаос

Музыка: Густаво Питталуга