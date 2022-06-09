Виридиана (оригинальная версия с субтитрами)
Режиссер:Луис Бунюэль
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Дядя Виридианы, обеспечивший своей племяннице обучение, очень хочет видеть её в своём замке до того, как она пострижётся в монахини. На самом деле дядя давно влюблён в свою племянницу. Эта страсть так потрясает Виридиану, что она принимает решение не возвращаться в монастырь.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Хулио Алехандро, Луис Бунюэль, Бенито Перес Гальдос
В ролях:Сильвия Пиналь, Франсиско Рабаль, Фернандо Рей, Хосе Кальво, Маргарита Лосано, Хосе Мануэль Мартин, Виктория Дзинни, Луис Эредия, Хоакин Роа, Лола Гаос
Музыка:Густаво Питталуга
В ролях:Сильвия Пиналь, Франсиско Рабаль, Фернандо Рей, Хосе Кальво, Маргарита Лосано, Хосе Мануэль Мартин, Виктория Дзинни, Луис Эредия, Хоакин Роа, Лола Гаос
Музыка:Густаво Питталуга
Производство:Испания, Мексика
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2022
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