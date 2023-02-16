Винни-Пух: Кровь и мёд
Режиссер:Рис Фрейк-Уотерфилд
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Рис Фрейк-Уотерфилд, Алан Милн
В ролях:Николай Леон, Крэйг Дэвид Даусетт, Мария Тейлор, Наташа Роуз Миллс, Даниэль Рональд, Наташа Тосини, Паула Коис, Джиллиан Бродерик ,Крис Корделл, Тоби Винн-Дэвис
Музыка:Эндрю Скотт Белл
В ролях:Николай Леон, Крэйг Дэвид Даусетт, Мария Тейлор, Наташа Роуз Миллс, Даниэль Рональд, Наташа Тосини, Паула Коис, Джиллиан Бродерик ,Крис Корделл, Тоби Винн-Дэвис
Музыка:Эндрю Скотт Белл
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 февраля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:16 февраля 2023
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