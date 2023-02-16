Винни-Пух: Кровь и мёд

Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд

Жанры: Ужасы.

Компания девушек приезжает на выходные в Стоакровый лес. Но отдыху и веселью приходит конец, когда в их дом врываются кровожадные монстры. Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Рис Фрейк-Уотерфилд, Алан Милн

В ролях: Николай Леон, Крэйг Дэвид Даусетт, Мария Тейлор, Наташа Роуз Миллс, Даниэль Рональд, Наташа Тосини, Паула Коис, Джиллиан Бродерик ,Крис Корделл, Тоби Винн-Дэвис

Музыка: Эндрю Скотт Белл