Винни Пух: Кровь и мед 2

Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд

Жанры: Ужасы.

Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни.

Вот только звери больше не намерены прятаться в тени, и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Рис Фрейк-Уотерфилд, Мэтт Лесли, Алан Милн

В ролях: Скотт Чемберс,Таллула Эванс,Райан Олива,Льюис Сэнтер,Эдди Маккензи,Маркус Мэсси,Питер ДеСоуза-Фейхони,Саймон Кэллоу,Алек Ньюман,Теа Эванс

Музыка: Эндрю Скотт Белл