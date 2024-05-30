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Винни Пух: Кровь и мед 2

Режиссер:Рис Фрейк-Уотерфилд
Жанры: Ужасы.

Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. Очередное предательство Кристофера Робина, раскрывшего миру их существование, ставит под угрозу не только их дом, но и жизни.

Вот только звери больше не намерены прятаться в тени, и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправляются в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Рис Фрейк-Уотерфилд, Мэтт Лесли, Алан Милн
В ролях:Скотт Чемберс,Таллула Эванс,Райан Олива,Льюис Сэнтер,Эдди Маккензи,Маркус Мэсси,Питер ДеСоуза-Фейхони,Саймон Кэллоу,Алек Ньюман,Теа Эванс
Музыка:Эндрю Скотт Белл
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:30 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 30 мая по 2 июня
22:35 (420)
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