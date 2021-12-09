Вестсайдская история
Режиссер:Стивен Спилберг
Жанры: Драма, Мелодрама, Криминал, Мюзикл.
Жанры: Драма, Мелодрама, Криминал, Мюзикл.
Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.
Продолжительность:156 мин
Сценарий:Тони Кушнер, Артур Лорентс
В ролях:Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Кори Столл, Брайан Д’Арси Джеймс, Рита Морено, Джош Андрес Ривера, Эзра Минас
Музыка:Леонард Бернстайн
В ролях:Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Кори Столл, Брайан Д’Арси Джеймс, Рита Морено, Джош Андрес Ривера, Эзра Минас
Музыка:Леонард Бернстайн
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:09 декабря 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:09 декабря 2021
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