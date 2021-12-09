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Вестсайдская история

Режиссер:Стивен Спилберг
Жанры: Драма, Мелодрама, Криминал, Мюзикл.

Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок.

Продолжительность:156 мин
Сценарий:Тони Кушнер, Артур Лорентс
В ролях:Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Кори Столл, Брайан Д’Арси Джеймс, Рита Морено, Джош Андрес Ривера, Эзра Минас
Музыка:Леонард Бернстайн
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:09 декабря 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 9 по 12 декабря
13:55 (400)
c 13 по 14 декабря
13:55 (300)
15 декабря
11:50 (200)
ГалактикаЗал 4
c 11 по 14 декабря
16:05 (350)
ГалактикаЗал 1
11 декабря
12:10 (300)
12 декабря
12:15 (300)
c 13 по 14 декабря
12:15 (240)
ГалактикаЗал 3
11 декабря
19:55 (350)
12 декабря
19:50 (350)
c 13 по 14 декабря
19:50 (300)
Мираж СинемаКинозал №4
c 11 по 12 декабря
11:00 (200)
c 13 по 14 декабря
11:00 (150)
18:40 (250)
ГалактикаЗал 2
16 декабря
23:50 (300)

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