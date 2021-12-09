Вестсайдская история Режиссер: Стивен Спилберг

Жанры: Драма, Мелодрама, Криминал, Мюзикл. Нью-Йорк, конец 1950-х. История противостояния двух уличных банд и невозможной любви юноши и девушки из враждующих группировок. Продолжительность: 156 мин Сценарий: Тони Кушнер, Артур Лорентс

В ролях: Рэйчел Зеглер, Энсел Элгорт, Майк Фейст, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Кори Столл, Брайан Д’Арси Джеймс, Рита Морено, Джош Андрес Ривера, Эзра Минас

Музыка: Леонард Бернстайн Производство: США

Ограничения: 12+

Дата релиза: 09 декабря 2021

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