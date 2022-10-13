Вершина страха

Режиссер: Джулиан Джилби

Жанры: Драма.

Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Джулиан Джилби

В ролях: Райан Филипп, Фредди Торп, Ханна Нью, Матильда Варнье, Джанмарко Саурино, Лора Фэрриес, Мишель Бил, Тео Кристин, Джейк Дж. Меньяни, Нэнси Тейт

Музыка: Майкл Ричард Плауман