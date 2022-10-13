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Вершина страха

Режиссер:Джулиан Джилби
Жанры: Драма.

Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

Продолжительность:115 мин
Сценарий:Джулиан Джилби
В ролях:Райан Филипп, Фредди Торп, Ханна Нью, Матильда Варнье, Джанмарко Саурино, Лора Фэрриес, Мишель Бил, Тео Кристин, Джейк Дж. Меньяни, Нэнси Тейт
Музыка: Майкл Ричард Плауман
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:13 октября 2022
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c 15 по 16 октября
12:50 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 13 по 14 октября
20:40 (от 160 р.)
c 15 по 16 октября
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