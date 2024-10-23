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Веном 3: Последний танец

Режиссер:Келли Марсел
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.

Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь за Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Келли Марсел, Том Харди
В ролях:Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак, Кристо Фернандес, Джаред Абрахамсон
Музыка:Дэн Дикон
Производство:США, Великобритания, Мексика, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:23 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 14 по 16 ноября
11:30 (280)
13:40 (350)
15:50 (400)
18:00 (400)
20:15 (400)
22:30 (400)

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