Веном 3: Последний танец
Режиссер:Келли Марсел
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.
Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь за Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Келли Марсел, Том Харди
В ролях:Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак, Кристо Фернандес, Джаред Абрахамсон
Музыка:Дэн Дикон
В ролях:Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак, Кристо Фернандес, Джаред Абрахамсон
Музыка:Дэн Дикон
Производство:США, Великобритания, Мексика, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:23 октября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:23 октября 2024
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