Веном 3: Последний танец

Режиссер: Келли Марсел

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.

Приспособившись к совместному существованию, Эдди и Веном стали друзьями и вместе сражаются со злодеями. Но теперь за Эдди охотятся военные, а за Веномом — его инопланетные сородичи, угрожающие всему живому.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Келли Марсел, Том Харди

В ролях: Том Харди, Джуно Темпл, Чиветель Эджиофор, Рис Иванс, Стивен Грэм, Пегги Лу, Кларк Бако, Аланна Юбак, Кристо Фернандес, Джаред Абрахамсон

Музыка: Дэн Дикон