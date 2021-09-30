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Веном 2

Режиссер:Энди Серкис
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Келли Марсел, Том Харди
В ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Шон Делани, Пегги Лу, Уилльям Барбо, Джесси Виннинг
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:30 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
30 сентября
22:50 (от 160 р.)
1 октября
22:50 (от 160 р.)
2 октября
22:50 (от 190 р.)
3 октября
20:40 (от 190 р.)
4 октября
20:40 (от 160 р.)
5 октября
20:40 (от 160 р.)
6 октября
20:40 (от 160 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
30 сентября
21:20 (от 160 р.)
1 октября
22:10 (от 160 р.)
2 октября
22:10 (от 190 р.)
3 октября
20:00 (от 190 р.)
4 октября
20:00 (от 160 р.)
5 октября
20:00 (от 160 р.)
6 октября
20:00 (от 160 р.)

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