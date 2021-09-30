Веном 2

Режиссер: Энди Серкис

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Келли Марсел, Том Харди

В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Шон Делани, Пегги Лу, Уилльям Барбо, Джесси Виннинг

Музыка: Марко Белтрами