Веном 2
Режиссер:Энди Серкис
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Келли Марсел, Том Харди
В ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Шон Делани, Пегги Лу, Уилльям Барбо, Джесси Виннинг
Музыка:Марко Белтрами
В ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Стивен Грэм, Мишель Уильямс, Наоми Харрис, Рейд Скотт, Шон Делани, Пегги Лу, Уилльям Барбо, Джесси Виннинг
Музыка:Марко Белтрами
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:30 сентября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:30 сентября 2021
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