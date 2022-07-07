Венецияфрения
Режиссер:Алекс де ла Иглесиа
Жанры: Триллер, Детектив.
Жанры: Триллер, Детектив.
Компания испанцев — Иса, Сусана, Аранца, Хави и Хосе — прибывает в Венецию, чтобы хорошенько погулять на девишнике Исы. Сначала ребята сталкиваются с навязчивым и неприятным ряженым в костюме шута Риголетто, а вечером, будучи основательно навеселе, отправляются на закрытую вечеринку. С утра приятели не обнаруживают Хосе и что ещё более странно — не могут предоставить полиции доказательства его существования. А в это время Риголетто убивает случайных туристов на улице, выставляя это как спланированное представление.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Хорхе Геррикаэчеварриа, Алекс де ла Иглесиа
В ролях:Ингрид Гарсия Йонсон, Сильвия Алонсо, Гоизе Бланко, Николас Иллоро, Альберто Банг, Энрико Ло Версо, Козимо Фуско, Катерина Мурино, Армандо Де Рацца, Нико Ромеро
Музыка:Роке Баньос
В ролях:Ингрид Гарсия Йонсон, Сильвия Алонсо, Гоизе Бланко, Николас Иллоро, Альберто Банг, Энрико Ло Версо, Козимо Фуско, Катерина Мурино, Армандо Де Рацца, Нико Ромеро
Музыка:Роке Баньос
Производство:Испания
Ограничения:18+
Дата релиза:07 июля 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:07 июля 2022
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