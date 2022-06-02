Вендетта. Банды Атланты Режиссер: Джаред Кон

Жанры: Боевик, Триллер. Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Джаред Кон

В ролях: Брюс Уиллис, Томас Джейн, Клайв Стэнден, Тео Росси, Мэдди Николс, Джеки Мур, Майк Тайсон Лорен Бульоли, Курт Юе, Эрик Борк

Музыка: Дэвид Файндлей Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 02 июня 2022

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