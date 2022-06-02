Вендетта. Банды Атланты
Режиссер:Джаред Кон
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джаред Кон
В ролях:Брюс Уиллис, Томас Джейн, Клайв Стэнден, Тео Росси, Мэдди Николс, Джеки Мур, Майк Тайсон Лорен Бульоли, Курт Юе, Эрик Борк
Музыка:Дэвид Файндлей
В ролях:Брюс Уиллис, Томас Джейн, Клайв Стэнден, Тео Росси, Мэдди Николс, Джеки Мур, Майк Тайсон Лорен Бульоли, Курт Юе, Эрик Борк
Музыка:Дэвид Файндлей
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:02 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:02 июня 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!