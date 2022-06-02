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Вендетта. Банды Атланты

Режиссер:Джаред Кон
Жанры: Боевик, Триллер.

Бывший морпех Уильям Дункан теряет дочь — девушка стала случайной жертвой разборок уличных банд. Полиция бездействует. Отец берет правосудие в свои руки и расправляется с виновным. Убитый оказывается сыном крупного мафиози, и Дункан попадает в эпицентр войны бандитских группировок.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Джаред Кон
В ролях:Брюс Уиллис, Томас Джейн, Клайв Стэнден, Тео Росси, Мэдди Николс, Джеки Мур, Майк Тайсон Лорен Бульоли, Курт Юе, Эрик Борк
Музыка:Дэвид Файндлей
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:02 июня 2022
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ГалактикаЗал 2
2 июня
20:50 (330)
c 3 по 5 июня
20:50 (370)
c 6 по 8 июня
20:50 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 2 по 3 июня
21:30 (300)
c 4 по 5 июня
21:30 (330)

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