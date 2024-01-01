Великолепная пятерка
Режиссер:Василий Ровенский
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Василий Ровенский
В ролях:Анна Старшенбаум, Диомид Виноградов, Гарик Харламов, Павел Прилучный, Александр Гаврилин, Филипп Лебедев, Ирина Киреева, Анастасия Портная, Антон Эльдаров, Анастасия Сорокина
Музыка:Антон Грызлов
В ролях:Анна Старшенбаум, Диомид Виноградов, Гарик Харламов, Павел Прилучный, Александр Гаврилин, Филипп Лебедев, Ирина Киреева, Анастасия Портная, Антон Эльдаров, Анастасия Сорокина
Музыка:Антон Грызлов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:28 декабря 2023
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