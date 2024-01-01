Великолепная пятерка

Режиссер: Василий Ровенский

Жанры: Анимация.

«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Василий Ровенский

В ролях: Анна Старшенбаум, Диомид Виноградов, Гарик Харламов, Павел Прилучный, Александр Гаврилин, Филипп Лебедев, Ирина Киреева, Анастасия Портная, Антон Эльдаров, Анастасия Сорокина

Музыка: Антон Грызлов