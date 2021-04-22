Великий

Режиссер: Эндрю Левитас

Жанры: Драма.

1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.

Продолжительность: 115 мин

Сценарий: Дэвид Кесслер, Эндрю Левитас, Джейсон Форман

В ролях: Джонни Депп, Хироюки Санада, Билл Найи, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Масаёси Ханэда, Дзюн Кунимура, Лили Робинсон, Минами, Рё Касэ

Музыка: Рюити Сакамото