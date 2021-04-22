Великий
Режиссер:Эндрю Левитас
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя.
Продолжительность:115 мин
Сценарий:Дэвид Кесслер, Эндрю Левитас, Джейсон Форман
В ролях:Джонни Депп, Хироюки Санада, Билл Найи, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Масаёси Ханэда, Дзюн Кунимура, Лили Робинсон, Минами, Рё Касэ
Музыка:Рюити Сакамото
В ролях:Джонни Депп, Хироюки Санада, Билл Найи, Таданобу Асано, Кэтерин Дженкинс, Масаёси Ханэда, Дзюн Кунимура, Лили Робинсон, Минами, Рё Касэ
Музыка:Рюити Сакамото
Производство:Великобритания, США, ОАЭ
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:22 апреля 2021
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