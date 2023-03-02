Величайший детектив-паук
Режиссер:Хулио Сото Гурпиде
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Инспектор Сан — паук и величайший детектив в мире насекомых. Его смекалке, неординарности и безупречному стилю позавидовал бы сам Эркюль Пуаро. После поимки своего заклятого врага, Красной Саранчи, герой летит в долгожданный отпуск, но прямо на роскошном авиалайнере сталкивается с самым загадочным делом в своей карьере. Теперь мастеру на все лапки предстоит распутать грандиозную паутину лжи.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Рокко Пучилло
В ролях:Хесус Барреда, Андреа Виллаверде, Катерина Мартинес, Чема Москосо, Фернандо Гарсия Кабрера, Педро Тена, Ана Хименес, Висенте Хиль, Изабель Донате, Хулиан Родригес
Музыка:Фернандо Веласкес
В ролях:Хесус Барреда, Андреа Виллаверде, Катерина Мартинес, Чема Москосо, Фернандо Гарсия Кабрера, Педро Тена, Ана Хименес, Висенте Хиль, Изабель Донате, Хулиан Родригес
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:02 марта 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:02 марта 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!