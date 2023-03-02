Величайший детектив-паук

Режиссер: Хулио Сото Гурпиде

Жанры: Анимация.

Инспектор Сан — паук и величайший детектив в мире насекомых. Его смекалке, неординарности и безупречному стилю позавидовал бы сам Эркюль Пуаро. После поимки своего заклятого врага, Красной Саранчи, герой летит в долгожданный отпуск, но прямо на роскошном авиалайнере сталкивается с самым загадочным делом в своей карьере. Теперь мастеру на все лапки предстоит распутать грандиозную паутину лжи.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Рокко Пучилло

В ролях: Хесус Барреда, Андреа Виллаверде, Катерина Мартинес, Чема Москосо, Фернандо Гарсия Кабрера, Педро Тена, Ана Хименес, Висенте Хиль, Изабель Донате, Хулиан Родригес

Музыка: Фернандо Веласкес