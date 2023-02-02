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Ведьма: Реинкарнация

Режиссер:Исаак Эсбан
Жанры: Ужасы.

13-летняя Нала приезжает из города в сельскую местность. Её бабуля живет в большом доме и слывет эксцентричной особой. Девочка пытается выяснить, чем таким загадочным больная её младшая сестра, и вскоре узнает, что их заботливая бабушка на самом деле не такая заботливая, как кажется.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Хуниор Розарио, Эдгар Сан Хуан, Исаак Эсбан
В ролях:Офелия Медина, Паола Мигель, Саманта Кастильо, Арап Бетке, Иванна София Ферро, Клаудиа Гарсиа, Палома Альвамар, Мауро Гонсалес, Милдред Мотта, Пабло Гиса Кёстингер
Музыка:Камилла Убольди
Производство:Мексика
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 4 по 5 февраля
21:50 (330)
6 февраля
21:50 (150)
c 7 по 8 февраля
21:50 (250)
ГалактикаЗал 4
c 4 по 5 февраля
22:40 (480)
c 6 по 8 февраля
22:15 (480)

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