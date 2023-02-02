Ведьма: Реинкарнация

Режиссер: Исаак Эсбан

Жанры: Ужасы.

13-летняя Нала приезжает из города в сельскую местность. Её бабуля живет в большом доме и слывет эксцентричной особой. Девочка пытается выяснить, чем таким загадочным больная её младшая сестра, и вскоре узнает, что их заботливая бабушка на самом деле не такая заботливая, как кажется.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Хуниор Розарио, Эдгар Сан Хуан, Исаак Эсбан

В ролях: Офелия Медина, Паола Мигель, Саманта Кастильо, Арап Бетке, Иванна София Ферро, Клаудиа Гарсиа, Палома Альвамар, Мауро Гонсалес, Милдред Мотта, Пабло Гиса Кёстингер

Музыка: Камилла Убольди