Ведьма: Реинкарнация
Режиссер:Исаак Эсбан
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
13-летняя Нала приезжает из города в сельскую местность. Её бабуля живет в большом доме и слывет эксцентричной особой. Девочка пытается выяснить, чем таким загадочным больная её младшая сестра, и вскоре узнает, что их заботливая бабушка на самом деле не такая заботливая, как кажется.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Хуниор Розарио, Эдгар Сан Хуан, Исаак Эсбан
В ролях:Офелия Медина, Паола Мигель, Саманта Кастильо, Арап Бетке, Иванна София Ферро, Клаудиа Гарсиа, Палома Альвамар, Мауро Гонсалес, Милдред Мотта, Пабло Гиса Кёстингер
Музыка:Камилла Убольди
В ролях:Офелия Медина, Паола Мигель, Саманта Кастильо, Арап Бетке, Иванна София Ферро, Клаудиа Гарсиа, Палома Альвамар, Мауро Гонсалес, Милдред Мотта, Пабло Гиса Кёстингер
Музыка:Камилла Убольди
Производство:Мексика
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:02 февраля 2023
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