Вечные
Режиссер: Хлоя Чжао
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Приключения.
Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.
Продолжительность:157 мин
Сценарий: Райан Фирпо, Кас Фирпо, Хлоя Чжао
В ролях:Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия МакХью, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Ма Дон-сок, Кит Харингтон, Сальма Хайек
Музыка: Рамин Джавади
В ролях:Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия МакХью, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Ма Дон-сок, Кит Харингтон, Сальма Хайек
Музыка: Рамин Джавади
Производство: Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 ноября 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:04 ноября 2021
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