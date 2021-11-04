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Вечные

Режиссер: Хлоя Чжао
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Приключения.

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Продолжительность:157 мин
Сценарий: Райан Фирпо, Кас Фирпо, Хлоя Чжао
В ролях:Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия МакХью, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Ма Дон-сок, Кит Харингтон, Сальма Хайек
Музыка: Рамин Джавади
Производство: Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 ноября 2021
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5 ноября
19:40 (от 190 р.)
6 ноября
19:40 (от 190 р.)
7 ноября
19:40 (от 190 р.)
8 ноября
19:40 (от 160 р.)
9 ноября
19:40 (от 160 р.)
10 ноября
19:40 (от 160 р.)

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