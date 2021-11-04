Вечные

Режиссер: Хлоя Чжао

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Приключения.

Вечные — представители расы генетически улучшенных суперлюдей, тайно живущих на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. Наделённые невероятными суперспособностями, на протяжении тысячелетий они скрывались от человеческой цивилизации, втайне защищая людей от монструозных девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Продолжительность: 157 мин

Сценарий: Райан Фирпо, Кас Фирпо, Хлоя Чжао

В ролях: Джемма Чан, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лия МакХью, Брайан Тайри Генри, Лорен Ридлофф, Барри Кеоган, Ма Дон-сок, Кит Харингтон, Сальма Хайек

Музыка: Рамин Джавади