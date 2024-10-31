Вечная зима
Режиссер:Николай Ларионов
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.
Продолжительность:70 мин
Сценарий:Николай Ларионов
В ролях:Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин, Мария Евсеева, Янина Колесниченко, Александр Левин, Эльдар Сафиканов
В ролях:Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин, Мария Евсеева, Янина Колесниченко, Александр Левин, Эльдар Сафиканов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2024
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