Вечная зима

Режиссер: Николай Ларионов

Жанры: Драма.

Владимир и Елена по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Продолжительность: 70 мин

Сценарий: Николай Ларионов

В ролях: Александр Робак, Юлия Марченко, Сергей Грузинов, Александр Новиков, Олег Ягодин, Мария Евсеева, Янина Колесниченко, Александр Левин, Эльдар Сафиканов

