Вечеринка на вылет
Режиссер:Николя Плескоф
Жанры: Комедия, Детектив.
Жанры: Комедия, Детектив.
Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Николя Плескоф, Эльза Марпо
В ролях:Алис Поль, Эдди Митчелл, Миу-Миу, Пабло Поли, Гюстав Керверн, Сара Штерн, Паскаль Арбийо Забу Брайтман, Адриен Гионне, Люсьен Жан-Батист
Музыка:Амори Шаботи
В ролях:Алис Поль, Эдди Митчелл, Миу-Миу, Пабло Поли, Гюстав Керверн, Сара Штерн, Паскаль Арбийо Забу Брайтман, Адриен Гионне, Люсьен Жан-Батист
Музыка:Амори Шаботи
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:05 мая 2022
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