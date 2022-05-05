Вечеринка на вылет Режиссер: Николя Плескоф

Жанры: Комедия, Детектив. Блестящему архитектору Жанне предстоит отреставрировать роскошный особняк семьи Джагер, которая владеет империей по продаже настольных игр. Когда во время вечеринки кто-то убивает главу семьи, девушке приходится сыграть во все знаменитые игры, чтобы найти злодея. Продолжительность: 103 мин Сценарий: Николя Плескоф, Эльза Марпо

В ролях: Алис Поль, Эдди Митчелл, Миу-Миу, Пабло Поли, Гюстав Керверн, Сара Штерн, Паскаль Арбийо Забу Брайтман, Адриен Гионне, Люсьен Жан-Батист

Музыка: Амори Шаботи Производство: Франция

Ограничения: 16+

Дата релиза: 05 мая 2022

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