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Вайолет Эвергарден: вечность и призрак пера

Режиссер:Харука Фудзита, Таити Исидатэ, Наоко Ямада
Жанры: Драма, Мелодрама, Анимация.

Сотрудница почты Вайолет получает новое задание — отправиться в пансион благородных девиц и научить манерам богатую наследницу Изабеллу. Сначала та не горит желанием становиться настоящей леди, но постепенно сближается с Вайолет и даже просит помочь написать письмо младшей сестре Тейлор, с которой её недавно разлучили.

Продолжительность:90 мин
Сценарий: Рэйко Ёсида, Такааки Судзуки, Тацухико Урахата
В ролях:Минако Котобуки, Юи Исикава, Аои Юки, Коки Утияма, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу Харука Томацу
Музыка:Эван Колл
Производство:Япония
Ограничения:12+
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ГалактикаЗал 2
10 марта
16:00 (260)
c 11 по 13 марта
16:00 (370)
c 14 по 16 марта
16:00 (260)
ГалактикаЗал 1
c 10 по 11 марта
14:45 (260)
c 12 по 13 марта
14:45 (330)
c 14 по 16 марта
14:45 (260)

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