Вайолет Эвергарден: вечность и призрак пера

Режиссер: Харука Фудзита, Таити Исидатэ, Наоко Ямада

Жанры: Драма, Мелодрама, Анимация.

Сотрудница почты Вайолет получает новое задание — отправиться в пансион благородных девиц и научить манерам богатую наследницу Изабеллу. Сначала та не горит желанием становиться настоящей леди, но постепенно сближается с Вайолет и даже просит помочь написать письмо младшей сестре Тейлор, с которой её недавно разлучили.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Рэйко Ёсида, Такааки Судзуки, Тацухико Урахата

В ролях: Минако Котобуки, Юи Исикава, Аои Юки, Коки Утияма, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу Харука Томацу

Музыка: Эван Колл