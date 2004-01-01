Вайолет Эвергарден: вечность и призрак пера
Режиссер:Харука Фудзита, Таити Исидатэ, Наоко Ямада
Жанры: Драма, Мелодрама, Анимация.
Жанры: Драма, Мелодрама, Анимация.
Сотрудница почты Вайолет получает новое задание — отправиться в пансион благородных девиц и научить манерам богатую наследницу Изабеллу. Сначала та не горит желанием становиться настоящей леди, но постепенно сближается с Вайолет и даже просит помочь написать письмо младшей сестре Тейлор, с которой её недавно разлучили.
Продолжительность:90 мин
Сценарий: Рэйко Ёсида, Такааки Судзуки, Тацухико Урахата
В ролях:Минако Котобуки, Юи Исикава, Аои Юки, Коки Утияма, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу Харука Томацу
Музыка:Эван Колл
В ролях:Минако Котобуки, Юи Исикава, Аои Юки, Коки Утияма, Минори Тихара, Ая Эндо, Такэхито Коясу Харука Томацу
Музыка:Эван Колл
Производство:Япония
Ограничения:12+
Ограничения:12+
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