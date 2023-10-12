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Вася не в себе

Режиссер:Гарик Петросян
Жанры: Фантастика, Комедия.

Василий Кузин — крайне успешный столичный бизнесмен: красивая девушка, крутая машина, большая квартира, строительная империя растет. Только одно омрачает его жизнь — приезжие рабочие, которых Василий ни в грош не ставит и постоянно «кидает» на деньги. Однажды Вася попадает в аварию, а, когда приходит в себя, к своему ужасу обнаруживает, что каким-то невероятным образом превратился в маленького упитанного героя анекдотов про гастарбайтеров. Теперь он должен сделать всё, чтобы вернуть своё прежнее тело.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Гайк Асатрян
В ролях:Павел Прилучный, Чингиз Кадыров, Ольга Кузьмина, Владимир Сычев, Павел Комаров, Роман Каграманов, Михаил Богдасаров, Елена Валюшкина, Роман Хан, Николай Козак
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 октября 2023
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ГалактикаЗал 1
12 октября
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 12 по 13 октября
15:40 (330)
19:00 (380)
c 14 по 15 октября
15:40 (360)
19:00 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 12 по 13 октября
11:30 (130)
c 14 по 15 октября
11:30 (230)

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