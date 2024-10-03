Василиса и хранители времени
Режиссер:Павел Лунгин
Жанры: Фэнтези, Фэнтези, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Фэнтези, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.
За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Павел Лунгин, Александр Лунгин, Мария Сапрыкина
В ролях:Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачёв, Макс Климка, Евгений Зеленский, Леонид Ярмольник
Музыка:Екатерина Чемберджи
В ролях:Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачёв, Макс Климка, Евгений Зеленский, Леонид Ярмольник
Музыка:Екатерина Чемберджи
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 октября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:03 октября 2024
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