Василиса и хранители времени

Режиссер: Павел Лунгин

Жанры: Фэнтези, Фэнтези, Приключения, Приключения, Семейный, Семейный.

За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Павел Лунгин, Александр Лунгин, Мария Сапрыкина

В ролях: Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачёв, Макс Климка, Евгений Зеленский, Леонид Ярмольник

Музыка: Екатерина Чемберджи