Вальдо Режиссер: Тим Киркби

Жанры: Боевик, Триллер, Детектив. Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу. Продолжительность: 111 мин Сценарий: Ховард Гулд

В ролях: Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон, Люси Фрай, Руперт Френд, Морена Баккарин, Джейкоб Скипио, Клэнси Браун, Дэвид Паскуэзи, Sophie Fatu, Робин Гивенс

Музыка: Питер Нашел Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 27 января 2021

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