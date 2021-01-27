Вальдо
Режиссер:Тим Киркби
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.
Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Ховард Гулд
В ролях:Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон, Люси Фрай, Руперт Френд, Морена Баккарин, Джейкоб Скипио, Клэнси Браун, Дэвид Паскуэзи, Sophie Fatu, Робин Гивенс
Музыка:Питер Нашел
В ролях:Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон, Люси Фрай, Руперт Френд, Морена Баккарин, Джейкоб Скипио, Клэнси Браун, Дэвид Паскуэзи, Sophie Fatu, Робин Гивенс
Музыка:Питер Нашел
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2021
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