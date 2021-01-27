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Вальдо

Режиссер:Тим Киркби
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив.

Частный детектив, расследуя убийство супруги эксцентричной звезды, обращается за помощью к бывшему полицейскому Чарли Вальдо, который после громкого скандала ушел со службы и поселился в лесу.

Продолжительность:111 мин
Сценарий:Ховард Гулд
В ролях:Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон, Люси Фрай, Руперт Френд, Морена Баккарин, Джейкоб Скипио, Клэнси Браун, Дэвид Паскуэзи, Sophie Fatu, Робин Гивенс
Музыка:Питер Нашел
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2021
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 27 по 29 января
23:45 (250)
ГалактикаЗал 2
c 28 по 30 января
20:35 (370)
31 января
20:35 (330)
ГалактикаЗал 3
29 января
14:40 (330)
30 января
14:40 (330)
31 января
14:40 (260)
1 февраля
21:40 (330)
2 февраля
21:40 (330)
ГалактикаЗал 1
29 января
20:15 (370)
30 января
20:15 (370)
31 января
20:20 (330)
1 февраля
20:20 (330)
2 февраля
20:20 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 29 по 30 января
16:35 (330)
21:20 (330)

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