Вака - заколдованный воин

Режиссер: Син Сюйхуэй

Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Вака — сын героя. После битвы со злобными демонами Пустоты его отец запечатал их в Кристалл Истока. Прошло много лет, кристалл был утерян, а отец Ваки покинул этот мир. Но зло не дремлет, демоны вновь угрожают миру, и теперь только Вака со своими друзьями сможет их остановить. Они путешествуют по запретным землям, подземному миру и параллельной вселенной, сражаясь по пути с плотоядными цветами и каменными существами. Несмотря на огромный риск, Вака и его друзья не боятся опасностей и полны решимости изгнать темные силы со своей земли.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Цзян Хуэйхуэй, Gao Li, Ван Вэйвэй

В ролях: Меган Спенсер, Дилан Маккиннон, Том Кутзее, Джона Доллери, Софи Кирш, Тара Макферсон, Стефан ван дер Вегте

