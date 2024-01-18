Вака - заколдованный воин
Режиссер:Син Сюйхуэй
Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Вака — сын героя. После битвы со злобными демонами Пустоты его отец запечатал их в Кристалл Истока. Прошло много лет, кристалл был утерян, а отец Ваки покинул этот мир. Но зло не дремлет, демоны вновь угрожают миру, и теперь только Вака со своими друзьями сможет их остановить. Они путешествуют по запретным землям, подземному миру и параллельной вселенной, сражаясь по пути с плотоядными цветами и каменными существами. Несмотря на огромный риск, Вака и его друзья не боятся опасностей и полны решимости изгнать темные силы со своей земли.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Цзян Хуэйхуэй, Gao Li, Ван Вэйвэй
В ролях:Меган Спенсер, Дилан Маккиннон, Том Кутзее, Джона Доллери, Софи Кирш, Тара Макферсон, Стефан ван дер Вегте
В ролях:Меган Спенсер, Дилан Маккиннон, Том Кутзее, Джона Доллери, Софи Кирш, Тара Макферсон, Стефан ван дер Вегте
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:18 января 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:18 января 2024
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