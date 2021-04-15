В стране Фей.
Режиссер:Маркус Овнелль
Жанры: Фэнтези, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Семейный.
Эмили не верит в чудеса, но однажды она находит в домашней библиотеке сундук с таинственной книгой про страну Фей и внезапно оказывается в волшебном мире. Здесь девочка встречает множество невероятных существ: фею Найтинглар, огромного, мохнатого Белорака и злобную королеву. Но над страной Фей нависла угроза, и Эмили решает во что бы то ни стало помочь своим новым друзьям, отыскав сияющий кристалл, который, согласно легенде, вернет мир в чудесное королевство.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Маркус Овнелль, Дженни Лампа
В ролях:Харриет Слэйтер, Челси Эдж, Типпер Сайферт-Кливлэнд, Дженни Лампа, Карл Стьернлоф
Музыка:Джо Крэймер
В ролях:Харриет Слэйтер, Челси Эдж, Типпер Сайферт-Кливлэнд, Дженни Лампа, Карл Стьернлоф
Музыка:Джо Крэймер
Производство:Швеция, Великобритания, США
Ограничения:6+
Дата релиза:15 апреля 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:15 апреля 2021
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