В стране Фей.

Режиссер: Маркус Овнелль

Жанры: Фэнтези, Семейный.

Эмили не верит в чудеса, но однажды она находит в домашней библиотеке сундук с таинственной книгой про страну Фей и внезапно оказывается в волшебном мире. Здесь девочка встречает множество невероятных существ: фею Найтинглар, огромного, мохнатого Белорака и злобную королеву. Но над страной Фей нависла угроза, и Эмили решает во что бы то ни стало помочь своим новым друзьям, отыскав сияющий кристалл, который, согласно легенде, вернет мир в чудесное королевство.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Маркус Овнелль, Дженни Лампа

В ролях: Харриет Слэйтер, Челси Эдж, Типпер Сайферт-Кливлэнд, Дженни Лампа, Карл Стьернлоф

Музыка: Джо Крэймер