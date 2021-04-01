В ринге только девушки Режиссер: Пол Лейден

Жанры: Боевик, Комедия, Драма, Спорт. В жизни Анны все резко пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, лучшая подруга Анны Шарлин приводит девушку в подпольный женский бойцовский клуб. Продолжительность: 97 мин Сценарий: Joseph Downey, Hope Bryant Taylor

В ролях: Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун, Кевин Коннолли, Кевин Нэш, Алек Мапа, Доминик Джексон, Фортун Феймстер, Алексия Бальер

Музыка: Бенсон Тейлор Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 01 апреля 2021

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