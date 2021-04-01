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В ринге только девушки

Режиссер:Пол Лейден
Жанры: Боевик, Комедия, Драма, Спорт.

В жизни Анны все резко пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, лучшая подруга Анны Шарлин приводит девушку в подпольный женский бойцовский клуб.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Joseph Downey, Hope Bryant Taylor
В ролях:Малин Акерман, Белла Торн, Алек Болдуин, Дульсе Слоун, Кевин Коннолли, Кевин Нэш, Алек Мапа, Доминик Джексон, Фортун Феймстер, Алексия Бальер
Музыка:Бенсон Тейлор
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 апреля 2021
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