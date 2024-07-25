В потоке трех стихий

Режиссер: Ирина Гобозашвили

Жанры: Драма, Детектив, Спорт.

Влад Фокин — спортсмен по прыжкам в воду, переживающий карьерный кризис, получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Но каким образом эта банда связана с бывшим лучшим другом главного героя, отношения с которым были разрушены шесть лет назад? Новые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглотят Влада с головой. Удастся ли ему справиться с напряжением и «выйти сухим из воды»?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Ирина Гобозашвили

В ролях: Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Артем Сильченко

