В потоке трех стихий
Режиссер:Ирина Гобозашвили
Жанры: Драма, Детектив, Спорт.
Жанры: Драма, Детектив, Спорт.
Влад Фокин — спортсмен по прыжкам в воду, переживающий карьерный кризис, получает неожиданное предложение. Ему предстоит втереться в доверие к группе клифф-дайверов, подозреваемых в череде ограблений. Но каким образом эта банда связана с бывшим лучшим другом главного героя, отношения с которым были разрушены шесть лет назад? Новые впечатления, жажда риска и экстремальные высоты поглотят Влада с головой. Удастся ли ему справиться с напряжением и «выйти сухим из воды»?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ирина Гобозашвили
В ролях:Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Артем Сильченко
В ролях:Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков, Валентина Светлова, Мария Сычева, Полина Ларина, Марсель Бакаев, Роман Измайлов, Артем Сильченко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:25 июля 2024
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