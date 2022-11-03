В эфире

Режиссер: Ромуальд Буланже

Жанры: Триллер, Криминал.

Эксцентричный радио-диджей принимает очередной звонок в студию от слушателя, не подозревая, что этот разговор затянется на всю ночь. Неизвестный угрожает убить всю семью шоумена в прямом эфире. Чтобы спасти близких, радиоведущему предстоит сыграть в игру на выживание: герою придется раскрыть свои самые грязные тайны многомиллионной аудитории. Единственный способ победить в этом противостоянии — выяснить личность преступника. У этой дуэли есть одно правило: не прерывать эфир.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Ромуальд Буланже

В ролях: Мэл Гибсон, Уильям Моусли, Кевин Диллон, Джон Робинсон, Кэрол Уэйерс, Надя Фарес, Энрике Арсе, Алиа Серор-О’Нилл, Йоли Фуллер, Аван Странжель

Музыка: Клемент Перин