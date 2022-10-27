Ужасающий 2

Режиссер: Дэмиен Леоне

Жанры: Ужасы.

В этот Хэллоуин в городке округа Майлз снова пробуждается зло: клоун Арт возвращается после воскрешения из мертвых. Чтобы остановить его, девушке с братом предстоит раскрыть секрет Арта и понять, из какого мира он пришел.

Продолжительность: 138 мин

Сценарий: Дэмиен Леоне

В ролях: Дэвид Ховард Торнтон, Дженна Кэнелл, Лорен ЛаВера, Катрин Коркоран, Саманта Скаффиди, Kailey Hyman, Кэти Магуайр, Фелисса Роуз, Кэйси Хартнет, Гриффин Сантопьетро

Музыка: Пол Уайли