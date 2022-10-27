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Ужасающий 2

Режиссер:Дэмиен Леоне
Жанры: Ужасы.

В этот Хэллоуин в городке округа Майлз снова пробуждается зло: клоун Арт возвращается после воскрешения из мертвых. Чтобы остановить его, девушке с братом предстоит раскрыть секрет Арта и понять, из какого мира он пришел.

Продолжительность:138 мин
Сценарий:Дэмиен Леоне
В ролях:Дэвид Ховард Торнтон, Дженна Кэнелл, Лорен ЛаВера, Катрин Коркоран, Саманта Скаффиди, Kailey Hyman, Кэти Магуайр, Фелисса Роуз, Кэйси Хартнет, Гриффин Сантопьетро
Музыка:Пол Уайли
Производство: США
Дата релиза:27 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
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