Ужасающий 2
Режиссер:Дэмиен Леоне
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В этот Хэллоуин в городке округа Майлз снова пробуждается зло: клоун Арт возвращается после воскрешения из мертвых. Чтобы остановить его, девушке с братом предстоит раскрыть секрет Арта и понять, из какого мира он пришел.
Продолжительность:138 мин
Сценарий:Дэмиен Леоне
В ролях:Дэвид Ховард Торнтон, Дженна Кэнелл, Лорен ЛаВера, Катрин Коркоран, Саманта Скаффиди, Kailey Hyman, Кэти Магуайр, Фелисса Роуз, Кэйси Хартнет, Гриффин Сантопьетро
Музыка:Пол Уайли
В ролях:Дэвид Ховард Торнтон, Дженна Кэнелл, Лорен ЛаВера, Катрин Коркоран, Саманта Скаффиди, Kailey Hyman, Кэти Магуайр, Фелисса Роуз, Кэйси Хартнет, Гриффин Сантопьетро
Музыка:Пол Уайли
Производство: США
Дата релиза:27 октября 2022
Дата релиза:27 октября 2022
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