Ужасающий
Режиссер:Дэмиен Леоне
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В ночь Хеллоуина клоун-маньяк терроризирует трёх девушек, а также всех, кто попадается ему на пути.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Дэмиен Леоне
В ролях:Дженна Кэнелл, Саманта Скаффиди, Дэвид Ховард Торнтон, Катрин Коркоран, Пуйа Мохсени, Мэтт Макаллистер, Кэти Магуайр, Джино Кафарелли, Кори Дювал, Майкл Ливи
Музыка:Пол Уайли
В ролях:Дженна Кэнелл, Саманта Скаффиди, Дэвид Ховард Торнтон, Катрин Коркоран, Пуйа Мохсени, Мэтт Макаллистер, Кэти Магуайр, Джино Кафарелли, Кори Дювал, Майкл Ливи
Музыка:Пол Уайли
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
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