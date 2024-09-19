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Ужасающий

Режиссер:Дэмиен Леоне
Жанры: Ужасы.

В ночь Хеллоуина клоун-маньяк терроризирует трёх девушек, а также всех, кто попадается ему на пути.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Дэмиен Леоне
В ролях:Дженна Кэнелл, Саманта Скаффиди, Дэвид Ховард Торнтон, Катрин Коркоран, Пуйа Мохсени, Мэтт Макаллистер, Кэти Магуайр, Джино Кафарелли, Кори Дювал, Майкл Ливи
Музыка:Пол Уайли
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 19 по 22 сентября
23:10 (350)
c 23 по 24 сентября
23:10 (300)

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