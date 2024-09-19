Ужасающий Режиссер: Дэмиен Леоне

Жанры: Ужасы. В ночь Хеллоуина клоун-маньяк терроризирует трёх девушек, а также всех, кто попадается ему на пути. Продолжительность: 85 мин Сценарий: Дэмиен Леоне

В ролях: Дженна Кэнелл, Саманта Скаффиди, Дэвид Ховард Торнтон, Катрин Коркоран, Пуйа Мохсени, Мэтт Макаллистер, Кэти Магуайр, Джино Кафарелли, Кори Дювал, Майкл Ливи

Музыка: Пол Уайли Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 19 сентября 2024

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