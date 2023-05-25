Ужас Истфилда. Первое изгнание
Режиссер:Ник Козакис
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Александр Англисс-Уилсон, Сара Бэйкер, Джейсон Бакли
В ролях:Джорджия Эйерс, Дэниэл Юинг, Тим Пакок, Рози Трэйнор, Джон Вуд, Элиза Матенгу, Элла Борн, Санни С. Валия, Карлия Капоцца, Хью Секстон
Музыка:Дмитрий Головко
В ролях:Джорджия Эйерс, Дэниэл Юинг, Тим Пакок, Рози Трэйнор, Джон Вуд, Элиза Матенгу, Элла Борн, Санни С. Валия, Карлия Капоцца, Хью Секстон
Музыка:Дмитрий Головко
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:25 мая 2023
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