Ужас Истфилда. Первое изгнание

Режиссер: Ник Козакис

Жанры: Ужасы.

Над семьей Рона Левонда нависло проклятие. Его жену Лару мучают кошмары, которые способны проникать в реальную жизнь семейства. Глава религиозной общины Истфилда считает, что женщиной овладел могущественный демон, и им следует провести обряд экзорцизма. Для решающей битвы с дьяволом она призывает на помощь пастве лучшего экзорциста в стране.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Александр Англисс-Уилсон, Сара Бэйкер, Джейсон Бакли

В ролях: Джорджия Эйерс, Дэниэл Юинг, Тим Пакок, Рози Трэйнор, Джон Вуд, Элиза Матенгу, Элла Борн, Санни С. Валия, Карлия Капоцца, Хью Секстон

Музыка: Дмитрий Головко