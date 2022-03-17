Утраченные иллюзии
Режиссер:Ксавье Джанноли
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Красивый и талантливый, но абсолютно нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлёты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен подходит к черте отчаяния, в последний момент понимая, что он натворил.
Продолжительность:149 мин
Сценарий:Ив Ставрид, Жак Фьески, Ксавье Джанноли
В ролях:Бенжамен Вуазен, Сесиль Де Франс, Венсан Лакост, Ксавье Долан, Саломе Деваэль, Жанна Балибар, Андре Маркон, Луи-До де Ланкесэ, Жерар Депардье, Жан-Франсуа Стевенен
В ролях:Бенжамен Вуазен, Сесиль Де Франс, Венсан Лакост, Ксавье Долан, Саломе Деваэль, Жанна Балибар, Андре Маркон, Луи-До де Ланкесэ, Жерар Депардье, Жан-Франсуа Стевенен
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
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