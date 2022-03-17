Утраченные иллюзии

Режиссер: Ксавье Джанноли

Жанры: Драма, Мелодрама.

Красивый и талантливый, но абсолютно нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлёты и падения, а цепь его деяний вводит в чудовищные долги его друга и зятя Давида Сешара. Люсьен подходит к черте отчаяния, в последний момент понимая, что он натворил.

Продолжительность: 149 мин

Сценарий: Ив Ставрид, Жак Фьески, Ксавье Джанноли

В ролях: Бенжамен Вуазен, Сесиль Де Франс, Венсан Лакост, Ксавье Долан, Саломе Деваэль, Жанна Балибар, Андре Маркон, Луи-До де Ланкесэ, Жерар Депардье, Жан-Франсуа Стевенен

